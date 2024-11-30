Antalya'da Yaralı Adam Kanaldan Kurtarıldı
Antalya'nın Serik ilçesinde, su olmayan 7 metre derinliğindeki kanalda yaralı halde bulunan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan adamın durumu ağır.
Antalya'nın Serik ilçesinde, içinde su olmayan yaklaşık 7 metre derinlikteki kanalda yaralı halde bulunan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Kökez Mahallesi'ndeki Kız Deresi kanalından gelen sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Merdivenle kanala inen itfaiye ekipleri, yaralı halde bulunan adamı, kanaldan çıkardı.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.