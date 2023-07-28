Antalya'da Yapılan Uyuşturucu Operasyonunda Yüklü Miktarda Uyuşturucu ve Tütün Ele Geçirildi

Antalya'da jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu ve tütün ele geçirildi. 41 adet uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale eden ekipler, 76 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Antalya'da jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu ve tütün ele geçirildi. 41 adet uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale eden ekipler, 76 şüpheli hakkında adli işlem başlattı.

Antalya Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve İlçe Başsavcılıklarının talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir dizi operasyon düzenlendi. Geçen hafta icra edilen operasyonlar sonucunda; 3 kilo 727 gram esrar, 103 gram skunk, bin 35 uyuşturucu hap, 540 gram metamfetamin, 23 gram bonzai, 274 kök kenevir, 9 sigara dolum makinesi, 18 bin adet dolu makaron, 160 bin boş makaron, 9 elektronik sigara, 110 kilogram tütün, 1 tabanca, 9 fişek ve suç gelirinden elde edilen 6 bin 800 TL paranın ele geçirildiği belirtildi. Ayrıca meydana gelen olaylarda 589 aranan şahsın yakalandığı, 41 adet uyuşturucu ve kaçakçılık olayına müdahale edilerek, 76 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldığı bilgisi verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığının, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarına ara vermeden devam edileceği vurgulandı. - ANTALYA