Antalya'da polis tarafından 19 farklı noktada eş zamanlı olarak yapılan park ve bahçeler uygulamasında 3 bin 603 kişi sorgulandı. Uygulama sonucunda 8 aranan şahıs yakalandı ve çeşitli suçlardan yaptırım cezaları uygulandı.

Antalya'da yapılan park ve bahçeler uygulamasında 3 bin 603 kişi sorgulandı

Antalya'da polis tarafından 19 farklı noktada eş zamanlı olarak yapılan park ve bahçeler uygulamasında 3 bin 603 kişi sorgulandı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 93 ekip ve 217 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 3 bin 603 kişi sorgulanırken 297 araç kontrol edildi. 3 araç sürücüsüne idari yaptırım cezası uygulanırken, 8 aranan şahıs yakalandı. 4 yoklama kaçağı şahsa ise gerekli tebliğ yapıldı. 8 şahsa açık alanda alkol tüketme suçundan idari para cezası uygulanırken, 1 kişiye "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan adli işlem yapıldı. Uygulamada ayrıca 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet şarjör ve 15 adet fişek ele geçirildi. - ANTALYA