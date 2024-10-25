Antalya'da Yapılan Operasyonlarla 215 Suçlu Yakalandı

Antalya'da son 72 saat içinde çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 215 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması maksadıyla Jandarma Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri(JASAT) tarafından çalışmalar yapıldı.

Düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan veya firari hükümlü 215 kişi yakalandı.

Yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldı.