Antalya'da yapılan operasyonda 44 kilogram esrar ele geçirildi

Antalya'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 75 ekip ve 350 personel tarafından 25 ayrı adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 44 kilogram esrar ele geçirildi ve 23 şahsa işlem yapıldı.

- Kapıların koçbaşıyla kırıldığı, çöplerin didik didik arandığı operasyonun detayları paylaşıldı

75 ekip 350 personelle 25 ayrı adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda 44 kilogram esrar ele geçirildi, 23 şahsa işlem yapıldı

ANTALYA - Antalya'da kapıların koçbaşıyla kırıldığı ve çöp poşetlerinin dahi didik didik aradığı uyuşturucu operasyonun detayları paylaşıldı. 75 ekip, 350 personelle 25 ayrı adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda 44 kilogram esrar (skunk) ele geçirildi, 23 şahsa işlem yapıldı.

Antalya Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi (Zeytinköy) ile Aksu ilçesindeki 25 adrese eşzamanlı operasyon gerçekleştirildi. 3 özel harekat unsuru, 12 trafik ekibi, 5 narkotik arama köpeği olmak üzere helikopter destekli 75 ekip 350 personelle gerçekleştirilen operasyonda belirlenen adreslere şok baskınlar yapıldı. Bina giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi alınırken, Özel Harekat timleri kilitli olan kapıları koçbaşıyla kırarak içeri girdi. İkamet içerisindeki güvenliğin sağlanmasıyla adreslerde koku hassasiyeti olan narkotik köpeklerle yapıldı. Operasyonda çöp atmaya çıkan şahısların çöp poşetleri de didik didik arandı. Havadan helikopterle kontrolün sağlandığı operasyon akşam saatlerinde son buldu.

44 kilogram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonun detaylarını paylaştı. 757 şahıs ve 361 aracın sorgulandığı uygulamalarda 2 aranan şahıs yakalandı, 67 araca cezai işlem uygulandı. Yapılan aramalarda ise 44 kilogram esrar (skunk), muhtelif miktarda metamfetamin ve esrar maddesi, 26 adet çeşitli ebatlarda kağıtlara emdirilmiş sentetik kannabinoid, 2 adet tabanca ve fişekler, 1 uzun namlulu silah, 3 hassas terazi ele geçirildi.

23 şahsa işlem yapıldı

Ekipler, 8 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 6 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, 9 şahsa da kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yaptı.