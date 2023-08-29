Antalya'da yapılan baskında 44 bin 600 dolu makaron ve 140 litre sahte alkol ele geçirildi

Antalya'nın Alanya, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde yapılan baskında, 44 bin 600 dolu makaron ve 140 litre sahte alkol ele geçirildi. 8 şüpheliye işlem yapıldı.

Antalya'nın, Alanya, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerindeki 6 adrese yapılan baskında, 44 bin 600 dolu makaron, 140 litre sahte alkol ele geçirildi, 8 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; Alanya, Konyaaltı, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde 6 adreste yapılan aramalarda; 44 bin 600 adet içi doldurulmuş makaron, 350 kilogram tütün, 230 paket snus tütün mamulü, 170 adet elektronik sigara, 140 litre sahte alkol, 17 adet anason, 190 adet içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. Olay ile ilgili 8 şahsa işlem yapıldığı bildirildi. - ANTALYA