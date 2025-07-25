Antalya'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı, Gazipaşa'da Yeni Yangın Başladı

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Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, Gazipaşa'da yeni bir orman yangını başladı.

3 YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerindeki orman yangınları ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

GAZİPAŞA'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Diğer yandan, öğle saatlerinde bu kez Gazipaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Gazipaşa Doğanca Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

HABER: ANTALYA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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