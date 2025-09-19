Antalya'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı
Aksu ilçesinde otluk ve sazlık alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangınların sebebi henüz bilinmiyor.
Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk ve sazlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.
Çandır Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kumköy Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıkan yangın ise rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Çevredeki seralara da yaklaşan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
