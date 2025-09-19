Haberler

Antalya'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı

Antalya'da Yangınlar Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksu ilçesinde otluk ve sazlık alanlarda çıkan yangınlar, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangınların sebebi henüz bilinmiyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otluk ve sazlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.

Çandır Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kumköy Mahallesi'ndeki sazlık alanda çıkan yangın ise rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Çevredeki seralara da yaklaşan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Süleyman Elçin - Güncel
Spiker Ece Üner'in yargılandığı davada karar

Ünlü spikerin yargılandığı davada karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde

Ali Koç'un yapamadığını Rui Costa yaptı! Benfica'dan Mourinho'yu zora sokacak madde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.