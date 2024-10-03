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Antalya'da Yangından Kaçan Kadın Balkona Sığındı

Antalya'da Yangından Kaçan Kadın Balkona Sığındı
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana gelen yangında, alevlerden kaçan Ludmira Generalova Genç, balkona çıkarak çarşafa sarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Genç'in sağlık durumu iyi. Yangında ailenin kedisi hayatını kaybetti.

ANTALYA'da gece saatlerinde çıkan yangında alevlerden kaçarak balkona sığınan Ludmira Generalova Genç, kendini korumak için çarşafa sarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Genç'in durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2253 Sokak'taki 7 katlı bir apartmanın 4'üncü katında saat 01.30 sıralarında yangın çıktı. Daireden alev yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine ekipler sevk edildi. Yanan evde oturan Yalçın Genç kapıya, eşi Ludmira Generalova Genç ise balkona doğru kaçtı. Balkonda çarşafa sarılarak kendisini korumaya çalışan Ludmira Generalova Genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Alevlerden etkilenip, yaralanan kadın, sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin 45 dakikalık çalışmasıyla söndürüldü. Ludmira Generalova Genç'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangında ailenin kedisinin öldüğü öğrenildi.

Diğer yandan yangın, çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, Genç'in balkona kaçtığı ve alevlerden korunmak için çarşafı üzerine attığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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