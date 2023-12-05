Antalya'da Yangında Mahsur Kalan Yatalak Hasta Kurtarıldı

Antalya'da 4 katlı bir binanın son katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak hasta, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Yangın, Muratpaşa ilçesinde bulunan apartmanın son katındaki dairede çıktı. Dumandan etkilenen hasta, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA'da 4 katlı binanın son katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak hasta Saihat Yıkılmaz (82), itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Deniz Mahallesi 129 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. Yatalak hasta Saihat Yıkılmaz'ın oturduğu daireden duman çıktığını görenlerin ihbarıyla adrese polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, merdiven yardımı ile balkondan yangına kısa sürede müdahale etti. Dumandan etkilenen Saihat Yıkılmaz, ekipler tarafından binadan çıkartıldı. Yıkılmaz'a ilk müdahale sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapıldı. Yıkılmaz, ardından Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evin salon bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. (DHA)