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Antalya'da Yangında Kanser Hastası Kadın Hayatını Kaybetti

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Aksu ilçesinde çıkan yangında 56 yaşındaki kanser hastası Fatma Sargın hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni jandarma ve itfaiye tarafından araştırılıyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir evde çıkan yangında kanser hastası kadın hayatını kaybetti.

Kurşunlu Mahallesi 12051 sokakta 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yapılan incelemede, evde yaşayan Fatma Sargın'ın (56) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kanser hastası Sargın'ın yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü öğrenildi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel
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