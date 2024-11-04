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Antalya'da Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'da Yangında Bir Kadın Hayatını Kaybetti
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, misafirlikte bulunduğu evde çıkan yangında Menekşe Arslan hayatını kaybetti. Yangın, perdelerin tutuşması sonucu kısa sürede büyüdü ve Arslan dışarı çıkmaya çalışırken penceredeki parmaklıklar nedeniyle engellendi.

ANTALYA'da Menekşe Arslan (27), misafirlik için gittiği evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 1705 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Perdelerin tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün eve yayıldı. O sırada misafir olarak geldiği evde bulunan Menekşe Arslan, dışarıya çıkmaya çalıştı. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip kısa sürede söndürdü. Yangın anında evin pencerelerindeki parmaklıklardan dolayı dışarı çıkamayan Menekşe Arslan, hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Arslan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan yangın esnasında ev sahibi Ramazan N.'nin evde olmadığı öğrenildi.

'MÜDAHALE ETTİK AMA KADINI ÇIKARAMADIK'

Yangın anına tanıklık eden komşu H.A., "İkindi namazını kıldım, aşağıya indim. O sırada bir kadının çığlıklarını duydum. Komşularla birlikte müdahale ettik ama kadını çıkaramadık. Kadın çığlık attı, dakika sürmedi. Evin içinden alevler yükseldi. Allah kimseye göstermesin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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