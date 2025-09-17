Antalya'da Yangın Tespit Köpeği 'Hane' Orman Yangınlarına Karşı Görevde

ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 'Hane' isimli Belçika Malinois cinsi 2 yaşındaki köpek, orman yangınlarında kundaklama olaylarını tespit ediyor.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Konyaaltı- Çakırlar Köpek Unsurları Birimi bünyesinde görev yapan narkotik, operasyon, iz takip, kadavra, bomba ve mayın arama gibi farklı alanlarda özel eğitimlerin verildiği köpekler arasında; son yıllarda ciddi düzeyde artış gösteren orman yangınlarının çıkış nedenine yönelik 'yangın tespit' görevi yapan bir köpek bulunuyor. Konyaaltı'ndaki birimde bulunan 'Hane' isimli Belçika Malinois cinsi 2 yaşındaki erkek köpek, kundaklama şüphesinin olduğu alanda yanıcı maddenin döküldüğü noktayı hassas burnuyla tespit edebiliyor.

EĞİTİMLER DOĞUMLA BAŞLIYOR

Yangın tespit köpeği eğitmeni Jandarma Uzman Çavuş Şaban Emre Yüce, köpeklerin eğitiminin doğumdan itibaren başladığını belirterek, "İlk sekiz hafta, anneleriyle birlikte aldıkları doğal eğitim sürecidir. Sekizinci haftadan 20'nci haftaya kadar geçen 12 haftalık dönemde ise sosyalizasyon eğitimi verilir. Bu eğitimde köpeğin dış çevreye ve dünyaya uyum sağlaması amaçlanır. 20 ile 32'nci haftalar arasında grup eğitimleri uygulanır. Bu dönemde köpeklerin branş ön seçimleri yapılır. 32'nci haftadan sonra, 1 yaşına kadar süren yaklaşık 20 haftalık dönemde ise branş eğitimleri verilir" dedi.

'15 GÜN BOYUNCA ÇIKIŞ NOKTASINI BELİRLEYEBİLİR'

Yangın tespit köpeklerinin sağlıklı, atletik yapılı, oyuncu özelliklere sahip ve insanlarla uyumlu olması gerektiğini anlatan Yüce, "İnsanlara ve diğer hayvanlara karşı saldırgan olmamaları da önemli bir kriter. Hane yaklaşık 1 yıldır görev yapıyor. Köpekler, 1 yaşını doldurup 52 haftalık olduklarında eğitimlerini tamamlamış sayılır ve göreve başlayabilirler. Hane, sabotaj veya kundaklama şüphesi bulunan orman yangınlarında, yangının başlangıç noktasını tespit eder. Ayrıca yanmış ya da yanmamış halde bulunan yanıcı ve patlayıcı maddelerin tespitini sağlar. Yangın söndürülüp soğutulduktan sonra yaklaşık 15 gün boyunca çıkış noktasını belirleyebilir. Hane, önceki gün Çakılar bölgesindeki ormanlık alanda eğitim sırasında, daha önceden yakılmış ve mangal amaçlı olduğu düşünülen bir ateş kalıntısını buldu" diye konuştu. Yüce, Hane'nin Antalya ve çevre illerde meydana gelen tüm orman yangınlarında etkin görev aldığını da ifade etti.

JANDARMA BİRİMLERİ YANGINLARDA GÖREV ALDI

Bu yıl Antalya bölgesindeki orman yangınlarında, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki birçok birim de çeşitli görevler üstlendi. Jandarma ekiplerinin yaz ayları boyunca ormanlık alanlarda dronlarla yaptığı gözlemlerin yanı sıra, jandarma atlı birlikleri, motorlu veya araçlı trafik ekipleri, komandolar da yangın yaşanan bölgelerde yangınların söndürülme aşamasından tespiti ve bölgenin güvenliğine kadar birçok alanda etkin görev yaptı.