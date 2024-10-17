Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Yangın: Orman ve İnşaat Konteynerleri Zarar Gördü

Antalya'da Yangın: Orman ve İnşaat Konteynerleri Zarar Gördü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde başlayan yangında, orman ve bir inşaata ait işçilerin kaldığı konteynerler yanarak zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde otluk ve çalılıkta başlayan yangın, ormanı ve bölgede bulunan bir inşaata ait, işçilerin kaldığı konteynerleri yaktı. Yangın, 1,5 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Aksu ilçesi Mandırlar ve Altıntaş mahallelerinde farklı noktalarda otluk ve çalılıkta başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler ormana da sıçradı. Alevleri ve dumanı gören mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye birçok noktadan takviye ekip sevk edildi. Ekipler alana ulaşana kadar mahalle sakinleri kopardıkları ağaç dalları, hortumlarla yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın, inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı yatakhane ve çamaşırhane konteynerlerine de sıçradı. Alev alan konteynerler ekipler tarafından söndürülse de kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla orman yangınını söndürerek kontrol altına aldı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Belediye 3-sayfa İtfaiye Antalya Güncel İnşaat Yaşam Çevre Kaza

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 İsrail medyası Hamas lideri Yahya Sinvar'ın üzerinden çıkanları paylaştı

Sinvar'ın öldüğüne ikna etmek için bu fotoğrafı servis ettiler

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir? Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı, Hull City CEO'luğu görevini niye bıraktı? Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti? Fırat Sarı kimdir, suçu ne? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir? 18 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Avrupa Yakası Kubilay neden öldü? Vural Çelik evli miydi, bekar mıydı? Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.