Antalya'da Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'nın Kemer ilçesinde yangın çıkan ev, kullanılamaz hale geldi.

Arslanbucak Mahallesi'nde tek katlı müstakil bir evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kontrol altına alınan yagında ev kullanılamaz hale geldi.