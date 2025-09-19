Antalya'da Yangın Kontrol Altına Alındı
Serik ilçesindeki makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
ANTALYA'nın Serik ilçesinde makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı.
Serik'e bağlı Yanköy Mahallesi'ndeki Sillyon Antik Kenti yakınlarındaki makilik ve zeytinlik alanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı kara ekiplerinin yanı sıra 2 uçakla havadan müdahale edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altında alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel