Antalya'da Yangın Güvenliği Tehditi: Demir Kapı İddiası

1) YANGINA MÜDAHALEDE 'DEMİR KAPI ENGELİ' İDDİASI

ANTALYA'da yaklaşık 12 yıldır aynı apartmanda yaşayan Şahap Çakıroğlu, komşusunun çıkardığı sorunlar nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Yaklaşık 1 ay önce binada çıkan yangında itfaiye müdahalesinin zorlaştırıldığını iddia eden Çakıroğlu, "Komşumuz V.K., daire girişinde bulunan ortak alanı işgal ederek demir kapı yaptırmış. Alt katlarda bir yangın çıksa terasa kaçma şansımız kalmadı, can güvenliğimiz tehlikede" dedi.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yaklaşık 1 ay önce yangın çıktı. Daireden duman çıktığını gören mahallelinin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi, eve dışardan merdiven aracılığıyla camdan girerek müdahale etti ve yangını söndürdü.

Yaşadığı apartmanda çıkan yangını anlatan Şahap Çakıroğlu, komşuları V.K.'nin apartmanın ortak alanına demir kapı yaptırması nedeniyle itfaiye ekiplerinin binanın üst katına çıkamadığını iddia etti. Çakıroğlu, "Yangının çıktığı kata müdahale etmek istediler ancak ortak kullanım alanına konulan demir kapı nedeniyle çıkamadılar. Zaman kaybı olmaması için dışarıdan camı kırarak müdahale etmek zorunda kaldılar" diye konuştu.

'YANARSA YANSIN DEDİ' İDDİASI

Yangının çıktığı dairenin sahibi V.K.'yi aradığını belirten Çakıroğlu, "V.K.'ye, kapıyı açması için telefon ettim. Bana 'Yanarsa yansın' dedi. Yangın söndürülüp yaklaşık 1 saat sonra geldi, kendini yere atıp ambulansla hastaneye götürüldü. Olay sonrası yine bizimle uğraşmaya başladı" dedi.

HUKUKİ SÜREÇ VE MAĞDURİYET

Yaklaşık 6 yıldır sorunların devam ettiğini söyleyen Çakıroğlu, komşularının kendilerini 'işgalci' gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü. Şu anda oturdukları evde tapu sorunu yaşadıklarını ve hukuki yollardan haklarını arayarak mağduriyetlerini gidermeye çalıştıklarını aktaran Çakıroğlu, "Kaymakamlık Hukuk Bürosu bizim mağdur olduğumuzu, parasını vermemize rağmen tapularımızı alamadığımızı tespit etti ve hukuki yolun açık olduğunu belirtti. Ancak komşumuzun kendisi hukuku değil, illegal yolları tercih ederek bizi yıldırmaya çalışıyor" dedi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE TEHLİKE

Kendilerini yıldırmak amaçlı komşusunun defalarca apartmanın elektriğini kestiğini kaydeden Çakıroğlu, bunun yangın riskini artırdığını dile getirdi. Çakıroğlu, "Kabloları onlarca kez kesti. Hepsini fotoğraf ve kamera kaydıyla karakola bildirdik. Çocuklarımla karanlıkta merdivenlerden çıkmak zorunda kalıyoruz. Son çare şantiye kablosuyla eve elektrik çekmek zorunda kaldım" diye konuştu.

ORTAK ALAN İŞGALİ

Komşuları V.K.'nin apartmanın ortak kullanım alanı bodrumu da işgal ettiğini ileri süren Çakıroğlu, "Bodrumu kendine göre daireye çevirdi, hurda eşyalar yığdı. Oraya geceleri kimlerin girip çıktığını bilmiyoruz. Ağır bir koku var, yaşam alanlarımızı kısıtlıyor. Aynı şekilde kendi dairesinin olduğu katı da işgal ederek apartmanı pisliğe çevirdi" dedi.

'HERKES GİTTİ BİZ KALDIK'

Yaşadıkları sürecin ailece kendilerini zor durumda bıraktığını vurgulayan Çakıroğlu, "Ortak kullanım alanlarına konulan demir kapı nedeniyle terasa çıkamıyoruz. Allah korusun yangında oraya kaçma şansımız yok. Can güvenliğimiz tehlikede, çocuklarımızın özgürlük alanları kısıtlanıyor. Binadaki herkesi yıldırdı. Herkes gitti bir biz kaldık" dedi.

DHA muhabirinin ulaştığı V.K. ise binanın iskansız, oturuma müsait olmadığını belirterek, "Şantiye elektriği ancak inşaatta kullanılır. Bina içerisinde yapılan tesisat projesiz ve usulsüz, yangına da bu sebep oldu" dedi.