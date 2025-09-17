Antalya'da Yangın: Geri Dönüşümcü Tayfun Yalova'nın Evi Yandı

ANTALYA'da geri dönüşüm atıklarını toplayarak geçimini sağlayan Tayfun Yalova'nın evi, motosikleti ve kamyoneti çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yalova, alevler arasında yangına müdahale eden itfaiye erlerine içmeleri için su getirip, hortumlarını taşımalarına yardım etti.

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5933 Sokak'taki müstakil evde, saat 14.00 sıralarında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Geri dönüşüm atıklarını toplayarak geçimini sağlayan Tayfun Yalova'nın yaşadığı, içerisinde ve bahçesinde hurda atıkların bulunduğu evde, alevler bir anda büyüyüp bahçedeki ağaçlara da sıçradı. Tüm evi ve bahçeyi saran alevleri görenlerin ihbarıyla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale etti. Alevler bahçede bulunan motosiklet ve kamyonete de sıçradı. Bu sırada Tayfun Yalova, itfaiye erlerine içmeleri için su taşıdı, sonrasında hortumlarını düzeltmelerine yardım etti. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale edip kontrol altına alırken, yangında ev, motosiklet, kamyonet, bahçedeki ağaçlar ve hurda atıklar küle döndü. Tayfun Yalova, "Yangında evdeydik. Pazara çıkmaya hazırlanmıştık. Ses duydum çıktım, orada birisi kaçtı. Arkasından 'Kimsin, ne arıyorsun' diye bağırdım, o sırada alevler birden parladı. Daha sonra motosikleti ve ağaçları sardı, en son eve geldi. Evde kedi ve köpeklerimiz vardı. Kaçan kişiyi polise söyledim. Gidecek yerimiz yok, tamiratımızı yapıp yine burada oturacağız" diye konuştu.