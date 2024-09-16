Antalya'da Yangın: Genç Kedi Sahibi Kurtardı

ANTALYA'da içinde yağ olan tavayı ocağa koyduktan sonra salonda uyuyakalan Bulut Sicim'ın (16) evinde yangın çıktı. Komşularının uyarısıyla evden çıkan Sicim, söndürme çalışması sonrası eve girerek, kedilerini aldı.

Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi 777 Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Evde tek başına olan Bulut Sicim, içinde yağ olan tavayı ocağa koyduktan sonra salona geçip uzandı. Tava alev alarak yanmaya başladı. Daireden duman çıktığını gören komşuları, kapıyı çalıp Sicim'i uyandırdı. Yangına müdahale etmek isteyen Bulut Sicim, alevleri söndüremeyince dışarı çıktı.

Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi, yangına müdahale etti. Duman tahliyesinin ardından daireye giren Sicim, evdeki iki kedisini saklandıkları yerden alıp kafese koyarak evden çıkardı.

'UYUYAKALDIM'

Yangın nedeniyle evde zarar olduğunu söyleyen Bulut Sicim, "Kızartma tavasında yağ vardı. Odaya geçip uzandığım sırada uyuyakalmışım. Aklım kedilerimde kalmıştı. İtfaiye ekiplerine de söyledim. Duman tahliyesinden sonra gidip kedileri alarak güvenli noktaya çıkardım" dedi.