Antalya'da Yangın Davasında Sanığa İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Cezası

Antalya'da, anneannesi ve teyzesini yaktığı iddiasıyla yargılanan Okan Altay, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yangın sonrası hastaneye kaldırılan Altay, suçlamaları reddetti.

Antalya'da anne ile kızının evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılanan sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, anneannesi Hülya Çetinkaya (63) ve teyzesi Filiz Kaplan'ı (46) evlerinde yangın çıkararak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Okan Altay (28), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık Altay, son savunmasında, anneannesi ve teyzesini öldürme düşüncesinin olmadığını savunarak, "Teyzemden hiçbir zaman para istemedim. Kendisi bana istemeden para verdi. Sonra da verdiği paraları geri istedi. O dönem borçlu olduğum için ödeyemedim. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Okan Altay'ı, anneannesi ve teyzesini "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Güvenlik Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katındaki dairede 20 Ocak 2023'te çıkan yangında Hülya Çetinkaya ve kızı Filiz Kaplan yaşamını yitirmiş, dumandan etkilenen Okan Altay hastaneye kaldırılmıştı.

Bir tanığın, Okan Altay'ı elinde 5 litrelik bidonla binaya girdiğini gördüğünü söylemesi üzerine tedavinin ardından gözaltına alınan Altay tutuklanmıştı.

"Mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen Altay'ın yangından önce anneannesi Çetinkaya ve üst katta oturan teyzesi Kaplan ile borç meselesi nedeniyle tartıştığı tespit edilmişti.

Olay öncesi, yangın çıkan dairede kavga yaşandığı ve Kaplan'ın Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istediği de kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Sinan Özmüş - Güncel
