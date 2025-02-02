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Antalya'da Yangın Çıkaran Şahıs Gözaltına Alındı

Antalya'da Yangın Çıkaran Şahıs Gözaltına Alındı
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Serik ilçesinde evini ateşe veren R.Ç, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerini tehdit ederek engel oldu. Polis tarafından gözaltına alınan R.Ç, yangın söndürüldükten sonra polis merkezine götürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde oturduğu evi ateşe verip ekiplerin müdahalesine engel olan kişi gözaltına alındı.

Kökez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2 katlı evde yaşadığı öğrenilen R.Ç, henüz belirlenemeyen bir nedenle evin birinci katını ateşe verdi.

İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada elinde av tüfeği bulunan R.Ç, yangına müdahale etmek isteyen ekipleri tehdit ederek eve yaklaştırmadı.

Yaklaşık 20 dakika ekiplere direnen R.Ç, polisin müdahalesiyle yakalandı.

Gözaltına alınan R.Ç, polis merkezine götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken evde hasar oluştu.

Öte yandan yanan evine gelerek duruma tepki gösteren babanın, oğlu R.Ç. ile arasında anlaşmazlık olduğu gerekçesiyle olayın meydana geldiği öne sürüldü.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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