Antalya'da yangın çıkan evde yaralanan kişi, hastanede 8 gün sonra öldü
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde tinerle sobayı yakmaya çalışırken evde çıkan yangında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tinerle sobayı yakmaya çalışırken evde çıkan yangında yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Sarılar Mahallesi 3055. Sokak'taki binanın zemin katında yaşayan Mesut Bay, 5 Nisan'da tinerle sobayı yakmaya çalıştığı sırada alevler salona sıçramıştı.
Çıkan yangında ağır yaralanan Bay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Buradaki müdahalenin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bay, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale gelmişti.