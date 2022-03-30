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Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde hasar oluştu.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yangın çıkan apartman dairesinde hasar oluştu.

Yeşilbahçe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bina sakinleri ve çevredekilerin ihbarıyla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve polis ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri caddeyi araç trafiğine kapattı, binadaki vatandaşları tahliye etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Muratpaşa, Antalya, Yangın, Polis, Güncel, Haberler

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