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Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA - Gülsem Adam - Güncel
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Antalya'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşildere Mahallesi 1169 Sokak'taki müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarıyla yangın yerine 112 Acil Servis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürdü.

Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Bu sırada yangını haber alarak gelen ev sahibi Mustafa B, kiracısına tepki gösterdi.

AA / Gülsem Adam - Güncel

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, Yangın, Güncel, Haberler

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