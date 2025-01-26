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Antalya'da Yangın: Ağıl Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'da Yangın: Ağıl Kullanılamaz Hale Geldi
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Antalya'nın Akseki ilçesinde bir evin ağılında çıkan yangın sonucu ağıl kullanılamaz hale gelirken, yangın esnasında ev sahibi evde olmaması nedeniyle hayvanlar komşular tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık iki saat süren müdahaleyle söndürdü.

Antalya'nın Akseki ilçesinde yangın çıkan ağıl kullanılamaz hale geldi.

Çanakpınar Mahallesi'nde Osman Karamusaoğlu'na ait iki katlı evin ağılında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ev sahibinin yangın sırasında evde olmaması nedeniyle ağılda bulunan hayvanlar, komşular tarafından dışarıya çıkarıldı.

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürülen yangında, ağıl kullanılamaz hale geldi.

Köy muhtarı Aydın Yılmaz, AA muhabirine, yangını fark eden komşular sayesinde alevlerin büyümesinin engellendiğini ve birçok hayvanın telef olmaktan kurtarıldığını söyledi.

Yılmaz, duyarlılığı için mahalle halkına ve hızlı müdahalede bulunan itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz - Güncel
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