Antalya'da Yangın: 25 Hektar Alan Zarar Gördü

Antalya'da Yangın: 25 Hektar Alan Zarar Gördü
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Antalya Gazipaşa'da çıkan orman yangını sonucu 25 hektar alan zarar gördü. Yangına müdahale eden ekipler, 3 saatlik yoğun çalışmalarla yangını kontrol altına almayı başardı. Yerleşim yerlerinde tahliyeler yapıldı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

25 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

Antalya Gazipaşa'ya bağlı Beyobası Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Karadağ mevkisi arasındaki makilik ve kızıl çamla kaplı ormanda saat 06.00 sıralarında çıkan yangına, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri karadan müdahale etti. Söndürme çalışmalarında 4 helikopter, 17 arazöz ve 100 personel görev aldı. Alanya ve Anamur ilçeleri orman işletme müdürlüğü ekipleri de çalışmalara takviye edildi, 2 TOMA da ekipleri destek verdi. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama olasılığı üzerine bazı evler tahliye edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. İlk tespitlere göre yangında makilik ve kızıl çamla kaplı ormanda 25 hektar alan zeytin bahçeleri zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

'SOĞUTMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Yangın yerinde inceleme yapan Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, "İlçemiz Karadağ bölgesinde çıkan yangın 25 hektarlık alanı kapladı. Yaklaşık 3 saatlik yoğun çalışmada 4 helikopter, 17 arazöz ve 100 personelin yoğun şekilde çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Yerleşim bölgelerinde de yangın tespit edildi ve vatandaşlar tahliye edildi. Yangın şu anda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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