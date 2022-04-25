Antalya'da yanan ormanlar ve evler şimdi ne durumda? - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da yanan ormanlar ve evler şimdi ne durumda?

DailyMotion.com - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de çıkan ve sonra Türkiye'nin dört bir yanında görülen yangınlar, ülke tarihinin gördüğü en büyük yangınlar arasında yerini aldı.

MANAVGAT, ANTALYA (DailyMotion.com) - Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de çıkan ve sonra Türkiye'nin dört bir yanında görülen yangınlar, ülke tarihinin gördüğü en büyük yangınlar arasında yerini aldı. Yanan evlerin yerine yenileri yapılıyor. Uzmanlara göre yapılan faaliyetler yangından daha çok yıkıma yol açıyor.

DailyMotion.com / Güncel

Togo Cumhuriyeti, Manavgat, Türkiye, Antalya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title