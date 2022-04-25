Antalya'da yanan ormanlar ve evler şimdi ne durumda?

MANAVGAT, ANTALYA (DailyMotion.com) - Antalya Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de çıkan ve sonra Türkiye'nin dört bir yanında görülen yangınlar, ülke tarihinin gördüğü en büyük yangınlar arasında yerini aldı. Yanan evlerin yerine yenileri yapılıyor. Uzmanlara göre yapılan faaliyetler yangından daha çok yıkıma yol açıyor.

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