Antalya'da Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Antalya'da Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir evde yalnız yaşayan 42 yaşındaki Haydar Ünder, evinde yüzüstü hareketsiz bulundu. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Habipler Mahallesi 5718 Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Haydar Ünder'den (42) haber alamayan yakınları eve gitti.

Ünder'in evde yüzüstü hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede Ünder'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Defne Samyeli ile Rasim Ozan Kütahyalı arasında kimlik tartışması

Samyeli, "O aslında Alevi" diyen ROK'a fena patladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi

Hakkındaki son karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.