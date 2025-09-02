Antalya'da Yalnız Yaşayan Hollanda Asıllı Türk Vatandaşı Ölü Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yalnız yaşayan 70 yaşındaki Ayhan Bekelaar'ın evinde ölü bulunduğu bildirildi. Bekelaar'ın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Olay, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi 1343 Sokak'ta meydana geldi. 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki direde oturan Hollanda asıllı Türk vatandaşı Ayhan Bekelaar'dan haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ekibi, çilingire kapıyı açtırıp eve girdi. Yoğun kokudan dolayı maske takan görevliler, kapı arkasında Bekelaar'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler, Bekelaar'ın cesedinin zarar görmemesi için balkondan içeri girmeye karar verdi.

OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ İTFAİYE YARDIMIYLA İÇERİYE GİRDİ

İtfaiye aracının merdiveniyle balkondan girmeye çalışan polis, buradan cesedin olduğu noktaya gidiş olmadığını görünce yan taraftaki pencerenin camı kırıldı. Buradan içeri giren olay yeri inceleme ekibi, cesedin bulunduğu yerde çalışma yaptı. Çevredekiler, polis ve itfaiye ekibinin çalışmasını merakla izledi.

Yaklaşık 15 gün önce yaşamını yitirdiği değerlendirilen Ayhan Bekelaar'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
