Apartmana kökü koku yayılınca öldüğü ortaya çıktı

ANTALYA'da apartman sakinlerinin bir daireden ağır koku geldiğine ilişkin ihbarı sonrasında eve giren ekipler, Ertuğrul Akyol'un (69) cansız bedeniyle karşılaştı. Akyol'un bir süredir yalnız yaşadığı, siroz hastası olduğu öğrenildi.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 795 Sokak üzerinde bulunan 8 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Apartman sakinleri, binanın en üst katındaki daireden yayılan yoğun ve rahatsız edici koku nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapının uzun süre açılmaması ve içeriden ses gelmemesi üzerine daire kapısı, çilingir yardımıyla açıldı. Eve giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Ertuğrul Akyol'u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekibi, Akyol'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akyol'un en az 1 hafta önce yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ertuğrul Akyol'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akyol'un bir süredir yalnız yaşadığı, siroz hastası olduğu ve yakınlarının kendisine ulaşamadığı öğrenildi. Olayla ilgili polisin başlattığı inceleme ve çalışmalar sürüyor.