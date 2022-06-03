Antalya'da yaklaşık 9,5 milyon liralık dolandırıcılığın zanlısı yakalandı - Haberler

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Antalya'da yaklaşık 9,5 milyon liralık dolandırıcılığın zanlısı yakalandı

AA - Oktay Özden - Güncel
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Antalya'da yaklaşık 9,5 milyon liralık dolandırıcılığın zanlısı yakalandı

Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yöntemiyle yaklaşık 9 milyon 500 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Antalya'da kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yöntemiyle yaklaşık 9 milyon 500 bin lira çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne müracaat eden M.Ü. ile N.Ü, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan kişiye 550 bin lira, 414 bin 751 dolar ile 116 bin avro verdiklerini ve daha sonra dolandırıldıklarını anladıklarını bildirdi.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine olayın şüphelisi A.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.

AA / Oktay Özden - Güncel

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