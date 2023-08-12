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Antalya'da yakalanan şüphelilerde silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Güncel Haberler

Antalya'da haklarında yakalama kararı bulunan K.A. ve V.K. isimli şüpheliler, yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'da haklarında yakalama kararı bulunan iki şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Çok sayıda suç kaydı bulunan ve çeşitli suçlardan aranan K.A. ve V.K. isimli şüpheliler Manavgat'ta yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, tüfek ve tabancaya ait çok sayıda şarjör ve fişek ile 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fatih Hepokur - Güncel

Jandarma Manavgat Antalya Güncel Haberler

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