Haberler

Kazada yaralanan kadın ıslanmasın diye şemsiye ile başında beklediler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde Baran E. yönetimindeki otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Araçta sıkışan iki yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve yaralılar hastaneye sevk edildi.

ANTALYA'da Baran E.'nin kullandığı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, su kanalına düştü. Kaza sonrası araçta sıkışan 2 yolcu itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulansın gelmesini bekleyen bir yaralının ıslanmaması için vatandaşlar şemsiye ile başında bekledi.

Kaza saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Antalya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Baran E.'nin kullandığı 07 CCJ 959 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeyken kontrolden çıktı. Savrulan otomobil refüje çarpıp, su kanalının içine düştü. Kazayı görüp yardıma koşan çevredekiler araçta sıkışanlar olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi. Kaza yapan aracın sürücüsü Baran E. vatandaşlar tarafından, araçta sıkışan 2 kadın yolcu ise itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılardan ikisi ambulanslar ile yakındaki hastanelere gönderilirken, diğer bir yaralı için ambulans çağırıldı. Refüj üzerindeki çimlere yatırılan yaralı kadının ambulans gelene kadar yağmurdan ıslanmaması için vatandaşlar başında şemsiye açarak bekledi. Yaralı kadının başından ayrılmayan vatandaşlar, ambulansın kadını alıp hastaneye götürmesiyle olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Azerbaycan'dan İran kararı: Asla izin verilmeyecek

Aliyev'den İran kararı: Hiçbir zaman izin verilmeyecek
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Deniz İbişler 6 gündür her yerde aranıyordu! Korkutan haber geldi

6 gündür her yerde aranıyordu! Kayıp vakasında korkulan oldu
Bakan Fidan 'Dünya kamuoyunun pek bilmediği bir şey var' diyerek açıkladı

Bakan Fidan "Dünya kamuoyunun bilmediği bir şey var" deyip açıkladı