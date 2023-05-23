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Antalya'da yağmur etkili oldu

Antalya'da yağmur etkili oldu

Güncel Haberler

ANTALYA'da sabah saatlerinde başlayıp yaklaşık 1 saat etkili olan yağmur, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

ANTALYA'da sabah saatlerinde başlayıp yaklaşık 1 saat etkili olan yağmur, vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu Antalya'da sabah saatlerinde yağmur başladı. Kent genelinde şiddetini artırarak etkili olan yağmura sokakta yakalananlar, sığınacak yer aradı. Bazıları ise yanlarındaki eşyalarıyla başlarını kapatmaya çalıştı. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı'nda su birikintileri, araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1 saatlik yağışın ardından kentte bulutların dağılmasıyla güneş yüzünü gösterdi.Meteoroloji verilerine göre kentte gün içerisinde ve yarın yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Ersözler - Güncel

Antalya Güncel Haberler

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