Antalya'da Yağmur Dolayısıyla Zincirleme Kaza

Antalya'da yağmur dolayısıyla kayganlaşan yolda 5 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, uzun araç kuyruğu oluşan karayolunda trafik kontrollü sağlandı.

Kaza, 15.45 sıralarında Antalya-Denizli karayolu 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Korkuteli ilçesinden şehir merkezi istikametine doğru seyir halinde bulunan Seçil A. yönetimindeki 07 MOH 07 plakalı otomobil ile Cafer Ş. yönetimindeki 07 VM 016 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Cafer Ş.'nin yönetimindeki otomobil ters döndü. Kazaya sürücüsü öğrenilemeyen 07 AEP 123 plakalı otomobil, Murat G. yönetiminde bulunan 07 YGK 08 ve Nuri Y. yönetiminde bulunan 71 AAF 011 plakalı otomobiller de karıştı. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kontrolünde herhangi bir sıkışma meydana gelmediği öğrenildi. Kazada kimse yaralanmazken karayolu üzerinde uzun araç kuyruğu oluştu. Diğer taraftan kazanın 300 metre gerisinde de 3 araçlı maddi hasarlı yine başka bir kazanın meydana geldiği görüldü. Polis ekipleri kazalarla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA