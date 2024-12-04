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Antalya'da Yağışlar Devam Ediyor, Gökyüzü Bulutlarla Kaplandı

Antalya'da Yağışlar Devam Ediyor, Gökyüzü Bulutlarla Kaplandı
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Antalya'da aralıklarla devam eden yağışlar sonrası kıyı ve yüksek kesimlerde farklı hava durumu etkili oluyor. Muratpaşa ilçesinde güneşin açmasıyla birlikte gökyüzü bulutlarla kaplandı ve denizde yüksek dalgalar gözlemlendi.

Antalya'da aralıklarla etkisini sürdüren yağışın ardından gökyüzünü bulutlar kapladı.

Kentin sahil kesimlerinde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Muratpaşa ilçesinin kıyı bölgesinde, yağışın ardından güneşin açmasıyla gökyüzünde siyahın ve beyazın tonlarının hakim olduğu bulutlar oluştu.

Bir tarafta denizde yüksek dalgalar, diğer tarafta gökyüzünü çevreleyen bulutlar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
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