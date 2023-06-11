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Antalya'da yağış nedeniyle otobüs kaza yaptı: 10 yaralı

Güncel Haberler

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole düşen yolcu otobüsündeki 10 kişi hafif yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkıp, şarampole düşen yolcu otobüsündeki 10 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Korkuteli- Fethiye yolu Yukarı Karaman mevkisinde meydana geldi. Filiz Ceylan yönetimindeki 35 PK 906 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole düştü. Kazada 25 yolcudan 10'u hafif yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere götürdü. Filiz Ceylan da ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Filiz Ceylan Korkuteli Güncel Haberler

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