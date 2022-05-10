Yabancı uyruklu tıp öğrencisi evinde ölü bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yabancı uyruklu tıp öğrencisi evinde ölü bulundu

AA - Gülsem Adam - Güncel
 - Güncelleme:

Antalya'nın Kepez ilçesinde yabancı uyruklu tıp öğrencisi yaşadığı evde ölü bulundu.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yabancı uyruklu tıp öğrencisi yaşadığı evde ölü bulundu.

Kültür Mahallesi Aydınkent Sitesi'nde oturan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Suriye uyruklu Ali Hassun'un banyoda hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi Hassun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yeri incelemesinin ardından Hassun'un cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA / Gülsem Adam - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title