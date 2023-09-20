Antalya'nın Akseki ilçesinde DKMP müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen suluklardan su içmeye gelen yaban keçileri fotokapan tarafından görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği tarafından yaban hayvanlarını izleme çalışmaları devam ediyor. Sulukların yol kenarına yakın olmasından dolayı su içerken bile çevreyi kontrol eden anne yaban keçisinin ürkek tavırları ise gözden kaçmadı.

Antalya'da yaban keçi ailesi su içerken fotokapanla görüntülendi

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ilçesinde DKMP müdürlüğü tarafından doğaya yerleştirilen suluklardan su içmeye gelen yaban keçileri fotokapan tarafından görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 6. Bölge Antalya Şube Müdürlüğü Akseki Şefliği tarafından yaban hayvanlarını izleme çalışmaları devam ediyor. Şeflik tarafından arazilerin farklı bölgelerine yerleştirilen suluklar fotokapan ile takip ediliyor. Antalya DKMP tarafından yayınlanan görüntülerde de yol kenarına bırakılan suluklardan su içmeye gelen anne ve iki yavru yaban keçisinin fotokapan görüntüleri paylaşıldı.

Sulukların yol kenarına yakın olmasından dolayı su içerken bile çevreyi kontrol eden anne yaban keçisinin ürkek tavırları ise gözden kaçmadı.