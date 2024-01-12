Antalya'da Vurgun Operasyonu: 21 Tutuklama

Antalya merkezli 10 ilde, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik "Vurgun Operasyonu"nda adliyeye sevk edilen 29 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında suç örgütünün kendi kontrolünde bulunan şirketlerin üzerinden 11 farklı şirket sahibini 50 milyon 440 bin lira dolandırıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 zanlıdan 29'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından 29 zanlı, adliyeye sevk edildi, 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından salıverildi.

Şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, 9 Ocak'ta, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yapılan çalışmada 5 farklı şirket üzerinden 11 ayrı müştekinin 50 milyon 440 bin lirasının dolandırıldığını tespit etmiş, Antalya merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar'da 34 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 32 şüpheli yakalanmış, zanlılara ait 3 depodaki mallara, sahte çekler ve çok sayıda dijital materyale el konulmuştu.