Antalya'da Vize Dolandırıcılığı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da yurt dışına seyahat etmek isteyen kişileri vize alma ve tatil turu satma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında yurt dışına seyahat etmek isteyen kişilerin ön işlemleri sırasında dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, vize alma ve tatil turu satma vaadi ile 5 ayrı kişiden toplamda 651 bin lira aldığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.