Antalya'da Vize Dolandırıcılığı: Bir Şüpheli Tutuklandı

Antalya'da Vize Dolandırıcılığı: Bir Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da yurt dışı seyahati vaadiyle dolandırıcılık yapan iki kişi gözaltına alındı. Operasyonda 651 bin lira dolandırılan 5 kişi belirlendi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Antalya'da yurt dışına seyahat etmek isteyen kişileri vize alma ve tatil turu satma vaadiyle dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında yurt dışına seyahat etmek isteyen kişilerin ön işlemleri sırasında dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, vize alma ve tatil turu satma vaadi ile 5 ayrı kişiden toplamda 651 bin lira aldığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

Nafaka davasında karar! Servet ödeyecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konserde skandal: Genç kız evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar

Evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.