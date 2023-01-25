Antalya'da villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama Güncel Haberler Antalya'nın Serik ilçesinde kiraladıkları villada uyuşturucu imal ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Antalya'nın Serik ilçesinde kiraladıkları villada uyuşturucu imal ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Belek Mahallesi'nde kiralanan bir villada skunk bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Villaya ve şüphelilerin ikametlerine düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, öğütücü aparat, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler C.D.Z. ve V.V.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Antalya Güncel Haberler

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