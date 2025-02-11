CHP'de ön seçim 23 Mart'ta yapılacak

CHP'de Yavaş'ın "Yokum" dediği ön seçim tarihi belli oldu
Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi! Valilik'ten açıklama var
Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor

Bakan müjdeyi verdi, vana 1 Mart'ta açılıyor
Kızını öldüren cani baba: Kızımı kanepede boğdum sonra ilaç içip bileklerimi kestim

Cani babanın ilk ifadesi: Kızımı kanepede boğdum

Antalya'da vatandaşlara tütünün zararları anlatıldı

Antalya'da vatandaşlara tütünün zararları anlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında vatandaşlara tütün kullanımının zararlarını anlattı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" kapsamında vatandaşlara tütün kullanımının zararlarını anlattı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Tütün ve Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi tarafından Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Şehit Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi çalışanlarının katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Şehit Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yapılan etkinlikte, katılımcıların karbonmonoksit ve vücut kitle endeksi ölçümleri yapıldı. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlar, hastaneler ve sağlıklı hayat merkezlerinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerine yönlendirildi. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı hakkında bilgilendirme yapılarak farkındalık artırıcı broşürler dağıtıldı.

Ekipler, sigarayı bırakmak isteyen vatandaşları sağlık kuruluşlarına ve ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'na yönlendirdi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
img

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
img

Taşıt Tanıma Sistemi tartışması yeniden alevlendi
img

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Trump'ın hedefi bu kez Ukrayna! Ülkenin en değerli hazinesini istedi

Trump'ın hedefi bu kez Avrupa ülkesi! En değerli hazinelerini istedi
Gezi Parkı davasında 3 beraat

Gezi Parkı davasında 3 isim beraat etti
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Filistinli gruplardan yazılı açıklama: Trump'ın Gazze planı bir savaş ilanı

Trump'ın tehdidine gerilimi tırmandıracak yanıt: Bu bir savaş ilanıdır
'Ölümümüzden o sorumludur' paylaşımı yapan baba kanlar içinde, kızı ise ölü bulundu

Bu paylaşım sonrası eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.