Antalya'da vatandaşlar ve turistler, güneşli havanın keyfini yaşadı

ANTALYA (AA) - Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Antalya'da, turistler ve vatandaşlar güneşli havanın keyfini sahillerde çıkardı.

Deniz suyu sıcaklığının 17, nem oranının yüzde 42 kaydedildiği kentte, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi.

Bazı turistler ve vatandaşlar, sıcaklığın 21 derece olduğu kentte denizde yüzmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı, kitap okudu.