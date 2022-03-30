Antalya'da vatandaşlar ve turistler, güneşli havanın keyfini yaşadı - Haberler

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Antalya'da vatandaşlar ve turistler, güneşli havanın keyfini yaşadı

AA - Orhan Çiçek - Güncel
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Antalya'da vatandaşlar ve turistler, güneşli havanın keyfini yaşadı

Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Antalya'da, turistler ve vatandaşlar güneşli havanın keyfini sahillerde çıkardı.

ANTALYA (AA) - Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Antalya'da, turistler ve vatandaşlar güneşli havanın keyfini sahillerde çıkardı.

Deniz suyu sıcaklığının 17, nem oranının yüzde 42 kaydedildiği kentte, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi.

Bazı turistler ve vatandaşlar, sıcaklığın 21 derece olduğu kentte denizde yüzmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yaptı, kitap okudu.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel, Haberler

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