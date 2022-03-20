Vatandaşlar ve turistler güneşli havanın keyfini çıkardı

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü Antalya'da turistler ve vatandaşlar güneşli havanın keyfini yaşadı, bazı kişiler denize girdi.

Deniz suyu sıcaklığının 15, nem oranının yüzde 11 kaydedildiği kette, sıcaklıklar 5-6 derece mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Hafif rüzgarın da etkili olduğu Antalya'da, güneşli havayı fırsat bilen kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi. Birkaç kişi ise denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi.

Bazı vatandaşlar bisiklet sürdü, köpekleriyle palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bazıları ise kamp sandalyelerine oturarak kitap okudu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, perşembe günü bölgede havanın ısınması, hafta sonu da mevsim normallerine çıkması bekleniyor.