Antalya'da Vaşak Kazası: Araç Çarptı, Vaşak Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Akseki ilçesinde, kara yoluna çıkan vaşak bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Tınaztepe mevkiinde meydana geldi.

ANTALYA'nın Akseki ilçesi yakınlarında kara yoluna çıkan vaşak bir aracın çarpması sonucu öldü.

Antalya- Konya kara yolunun Akseki'ye bağlı Gidengelmez Dağları eteklerindeki Tınaztepe mevkiinde bugün sabah saatlerinde vaşak ölüsü bulundu. Bir aracın çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen kara yolu üzerinde yatar vaziyetteki vaşağı görenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Vaşağın bölgeden alınması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Haber- kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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