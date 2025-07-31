Antalya'da Vaşak Kazası: Araç Çarptı, Vaşak Hayatını Kaybetti

ANTALYA'nın Akseki ilçesi yakınlarında kara yoluna çıkan vaşak bir aracın çarpması sonucu öldü.

Antalya- Konya kara yolunun Akseki'ye bağlı Gidengelmez Dağları eteklerindeki Tınaztepe mevkiinde bugün sabah saatlerinde vaşak ölüsü bulundu. Bir aracın çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen kara yolu üzerinde yatar vaziyetteki vaşağı görenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Vaşağın bölgeden alınması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Haber- kamera: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya),