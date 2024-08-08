Antalya'da Vali Şahin Başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya'da, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda mobil göç noktasında yapılan toplantıda, temmuz ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Vali Şahin, mobil göç noktaların sayısının Türkiye genelinde hızla arttığını ve turistlerin düzenini bozmadan kontrollerinin yapıldığını söyledi.

İl genelinde 134 bin 725 yabancı yaşadığını ifade eden Şahin, düzensiz göçle mücadele kapsamında 2024 yılı içerisinde bin 210 düzensiz göçmen yakalanmış bunlardan 735'i sınır dışı edilmiş olup diğerlerinin işlemlerinin de devam ettiğini bildirdi.

Son bir ay içerisinde de 155 düzensiz göçmenin yakalandığını ifade eden Şahin, bunlardan 73'ünün sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini söyledi.

Vali Şahin, il genelinde ikamet izni sahibi 32 bin 450 Rusya Federasyonu, 20 bin 73 Kazakistan, 15 bin 272 Ukrayna, 10 bin 754 Kırgızistan, 6 bin 542 Almanya vatandaşı ile 43 bin 12 farklı uyruklarda yabancı yaşadığını söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında temmuzda 199 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 332 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 20'sinin tutuklandığını kaydetti.

Asayiş suçları kapsamında geçen ay 12 bin 753 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 95,8'inin aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 435 bin 165 kişinin sorgulandığını ifade etti.

Narkotik suçlara yönelik 874 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, 976 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 90'ının tutukladığını kaydetti. Şahin, bu operasyonlarda 67 kilo 3 gram skunk, 41 kilo 4 gram esrar, 707 kilogram eroin, 2 kilo 6 gram metamfetamin, 251 kilogram kokain, 2 kilo 4 gram bonzai, 2 bin 780 sentetik ecza, 3 bin 581 uyuşturucu hap ve bin 890 kök kenevir ele geçirildiğini belirtti.

Ayrıca Vali Şahin, NARVAS projesi kapsamında 400 ihbara istinaden, 557 uygulama yapıldığını dile getirdi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında 12 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, operasyonlarda yakalanan 82 şüpheliden 33'ünün tutuklandığını 37'sinin de adli kontrol şartıyla 12'sinin ise serbest bırakıldığını vurguladı.

İl genelinde temmuz ayında 2 bin 403 trafik kazası meydana geldiğini ve 11 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 102 bin 425 kişiye idari para cezası uygulandığını, 2 bin 729 aracın da trafikten men edildiğini duyurdu.

Sahil güvelik olaylarında ise temmuzda 3 bin 653 saat seyir icra edildiğini söyleyen Şahin, 179 mevzuata aykırı çalışan gemi, tekne ve işletmeye yasal işlem uygulandığını, sorgulamalarda 11 kişinin arama kaydının olduğunun tespit edildiği ve bunlardan birinin kırmızı bültenle arandığını belirtti.

5 arama kurtarma görevi ile 6 tıbbı tahliye görevi yapıldığını ve denizden 12 kişinin sağ olarak kurtarıldığını dile getiren Şahin, çevre kanuna muhalefetten 1 tekneye ceza yazıldığını, su ürünleri kanuna muhalefetten de 9 kişiye idari para cezası uygulandığını aktardı.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Tolga Coşkun ile İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Derya Erdoğan katıldı.