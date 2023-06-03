Antalya'da Uzaklaştırma Kararı Olan Kişi Bıçakla Korku Dolu Anlar Yaşattı

Antalya'da uzaklaştırma kararı olan bir kişi, ailesinin yaşadığı apartmanın önüne gelerek elinde bıçakla korku dolu anlar yaşattı. Bıçağı boğazına dayayarak kimsenin kendisine yaklaşmasını istemediği şahıs, 1 saat sonra mahallede bulunan bir kişi tarafından ikna edilirken, ikna eden kişinin elini öptü.

Antalya'da uzaklaştırma kararı olan bir kişi, ailesinin yaşadığı apartmanın önüne gelerek elinde bıçakla korku dolu anlar yaşattı. Bıçağı boğazına dayayarak kimsenin kendisine yaklaşmasını istemediği şahıs, 1 saat sonra mahallede bulunan bir kişi tarafından ikna edilirken, ikna eden kişinin elini öptü.

Olay, Kepez İlçesi Kütükçü Mahallesi 2973 Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan ve uzaklaştırma kararı bulunan Şenol S. (43), çocukları ile görüşmek istedi. İddiaya göre, şahsın bu isteği ailesi tarafından kabul edilmeyince eline bıçak alarak sağ sala sallamaya başladı. Şahıs zaman zaman da bıçağı boğazına dayayarak kimsenin kendisine yaklaşmasına izin verdi.

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmek için uzun süre mücadele etti. İkna çalışmalarına tepki vermeyen şahıs için olay yerine müzakereci polis de geldi. Polislerin şahsın sakinleşmesi için su da ikram etti. Şahsın isteği üzerine mahalleden sevdiği bir kişi polis ekipleri tarafından olay yerine çağrıldı. Meraklı vatandaşlar ise olup biteni film izler gibi izledi.

Şahıs yaklaşık 1 saat sonra mahallede tanıdığı kişi tarafından ikna edilerek elinden bıçak alındı. Ardından ise kendisini ikna eden adamın elini öperek, "Seni severim, hatırını kıramam" demesi dikkatlerden kaçmadı. - ANTALYA