Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı - Haberler

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Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı

AA - Sinan Özmüş - Güncel
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Antalya'da uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda bir kişi yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve kaçak tütün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde kaçakçılıkla mücadele ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Göçerler Mahallesi'nde Suriye uyruklu A.A'nın evinde uyuşturucu ve kaçak tütün bulunduğu ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarda uyuşturucu hap ve 158 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Operasyonda A.A. gözaltına alındı.

AA / Sinan Özmüş - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Antalya, Tütün, Güncel, Haberler

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