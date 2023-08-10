Antalya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.Y'nin evinde yapılan operasyonda 1.067 gram metamfetamin ele geçirdi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan bir şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit etti. M.Y'nin evine yapılan operasyonda aramada 1.067 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA